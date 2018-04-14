Франция совместно с США и Британией представит Совбезу проект резолюции по Сирии

Постпред Франции при Организации Объединенных Наций Франсуа Делаттр на заседании Совбеза ООН заявил, что Франция вместе с Соединенными Штатами и Британией готовит проект новой резолюции по Сирии.

Французская сторона считает, что для Сирии важно создать особый международный механизм, чтобы расследовать предполагаемые случаи применения химического оружия. Помимо этого, она требует как можно скорее установить там перемирие и обеспечить людям доступ к гумпомощи. Однако, что немаловажно, Франция призывает возобновить инклюзивный процесс политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН.

Проект резолюции Франция намерена представить в ближайшее время.

Накануне проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, который предложила Россия, отклонили.

За резолюцию проголосовали три государства (РФ, Китай и Боливия), против - восемь, еще четыре страны воздержались.