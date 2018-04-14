Фрик, возомнивший себя политиком: зачем Трамп открыл огонь по Сирии

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов — о ночных обстрелах Дамаска и их последствиях.

Трамп всё-таки решился. Конечно, вполне предсказуемо — иного варианта у него просто не было.

После всех его заявлений отказаться от удара по Сирии было равнозначно политическому самоубийству — это обернулось бы не только ещё большей потерей авторитета американского президента внутри страны, но и потерей авторитета самой Америки в мире…

Впрочем, об авторитете Америки в мире лучше, наверное, промолчать. По сути, Трампа не поддержал никто, кроме Мэй и Макрона, да и те очень долго колебались и даже требовали предоставить им больше доказательств причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в Думе.

Почти неделя ушла на то, чтобы их уговорить.

Тут таки сработала пресловутая «атлантическая солидарность», под которой подразумевается обычно колоссальная политическая и экономическая зависимость стран Европы от США. К тому же Макрону очень нужна «маленькая победоносная войнушка», чтобы отвлечь население от внутренних проблем, которые сотрясают Францию забастовками.

Мэй… ну этой после дела Скрипаля уже деваться некуда, она и сама, думаю, понимает, во что её втянули, но соскочить уже не может.

Понятно, что эти двое нужны Вашингтону для «массовки». Просто чтобы создать иллюзию реального существования некоей «коалиции».

Иллюзия получилась так себе. Многие страны Запада открыто отказались поддерживать действия США.

А помните ещё 19 лет назад в Югославии у США была настоящая коалиция из стран НАТО. И семь лет назад в Ливии. Да даже в Сирии в 2013-м почти вся «Большая двадцатка» готова была поддержать любые действия США в ответ на якобы применение Асадом химоружия, даже без санкции Совбеза.

А вот в Ираке 15 лет назад США, как и сегодня, остались в компании со своими наиболее преданными «вассалами» — мир их не поддержал, так как повод для нападения на страну был также высосан из пальца и все это прекрасно понимали.

Разница в том, что тогда Штаты реально ставили себе задачей смену режима в атакуемой ими стране. А в Сирии всё иначе.

Понятно, что на свержение Асада в Вашингтоне никто всерьёз не рассчитывает. Этого точно не будет до тех пор, пока там присутствует Россия. Этого не случилось и за первые четыре года войны, которые Асад выстоял и без помощи Москвы.

Сегодняшние удары бесполезны как с военной точки зрения, так и с политической. Из 103 ракет 71 была сбита, сирийцы заблаговременно отвели людей и технику, никто не погиб. Толку от этих ударов — ноль. Понимал ли это Трамп, специально растягивая время, чтобы в Дамаске как можно более тщательно подготовились? Понимал, ведь именно это ему и было нужно.

Ему нужно было продемонстрировать, что он слов на ветер не бросает. И уже неважно, что удары не нанесли Сирии никакого существенного ущерба, важно, что они были, что Трамп не прогнулся под Путина и мнение международного сообщества и в очередной раз подтвердил свою репутацию крутого парня.

А еще важно то, что теперь уже не нужно будет предоставлять какие-либо доказательства применения Асадом химоружия в Думе — ведь предполагаемые места изготовления этого оружия уничтожены — концы в воду. Теперь совсем неудивительно, что ОЗХО ничего не найдет. И доказать, что искать было изначально нечего, уже невозможно.

И, наконец, можно теперь вообще замять всю эту историю с химоружием — перевести фокус мирового внимания с выдуманной химатаке в восточной Гуте на ракетный обстрел Сирии.

Да, Трампу удалось в очередной раз «сохранить лицо». Вот только можно ли это считать достижением? Когда тебе приходится всякий раз делать что-то, чтобы спасать свою репутацию — это говорит о том, что у тебя не все в порядке.

Клинтон, Буш и Обама, даже запятнав себе репутацию варварской агрессие, хотя бы добились выполнения определенных задач в Югославии, Ираке и Ливии. А чего добился ты, Дональд?

Хочется напомнить, что до прихода в политику Трамп был не только успешным бизнесменом, но и успешным шоуменом. Но политика — это не шоу, а Трамп этого до сих пор так и не понял. Шоу вышло слабенькими.

Обстрелять ракетами, половина из которых не долетают до цели, ничего не значащие объекты — вот и все, на что способна Америка Дональда Трампа.

Ты хотел продемонстрировать силу, а продемонстрировал слабость и зависимость. Впрочем, не в первый раз, и, очевидно, не в последний.

Стоит еще вспомнить, что и в прошлом году атака на Сирию состоялась в преддверие предполагаемой встречи Трампа с Путиным. Видимо, он так и будет впредь готовиться к этим встречам, набивая себе цену. Только теперь мы знаем цену и ему самому, и его словам. Она равно абсолютному нулю.

Нам не о чем говорить с такой Америкой, просто потому, что у Америки нет договороспособного лидера, а есть статист, «фрик», возомнивший себя политиком. Его так в Америке многие и воспринимали перед выборами. Думаю, в мире тоже теперь не останется иллюзий.

Дмитрий Родионов, Life