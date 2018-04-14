Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Ученые смогли найти объяснение извержению вулкана Гавр в 2012 году, в результате которого была выброшена как плавающая пемза, так и утонувшая. Это событие было самым сильным подводным извержением за всю историю наблюдений и породило свыше кубического километра плавучей пемзы и примерно в 10 раз меньше камней на дне. Исследование опубликовано в журналеНа подводные извержения приходится примерно 70% всех событий подобного рода на Земле, однако характер истечения магмы в таких случаях отличается от наземных катаклизмов. Во время эффузивных извержений на поверхности магма медленно вытекает из жерла и постепенно затвердевает. Во время эксплозивных извержений растворенные летучие вещества покидают расправленную породу при уменьшении давления и формируют пузыри внутри нее, которые по выходу из жерла разрываются, разбрызгивая фрагменты магмы, которые затем застывают в виде пемзы.Во время подводных извержений давление воды препятствует дегазации магмы и ее фрагментации — именно поэтому пемза от извержения Гавра была загадкой. Для ее разрешения коллектив под руководством Майкла Манга из Калифорнийского университета в Беркли предположили, что магма покидала жерло эффузивно, а распадалась на фрагменты уже будучи окруженной водой. В таком случае в ней было растворено достаточно воды для сохранения текучести, а низкая скорость деформации не позволяла фрагментироваться. Тем не менее, в ней оставалось достаточно газов для обладания плавучестью. Затем холодная вода резко охладила магму, из-за чего образовалась сеть трещин, вызвавших дробление.Для проверки теории, авторы изучили количество жидкой воды и запертых газов в пемзе как со дна рядом с вулканом, так и в плававшей на поверхности. Оказалось, что доля изолированных полостей в плавающих камнях намного выше, чем в утонувших. Скорее всего, сперва вся порода всплыла, но затем в большие поры некоторых камней проник воздух, а затем и жидкая вода, из-за чего они утонули. В то же время большая часть смогла сохранить газы и осталась наплаву. Об этом сообщает Рамблер.