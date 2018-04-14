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» » Глава СНБО Александр Турчинов раскритиковал западных партнеров Украины

Глава СНБО Александр Турчинов раскритиковал западных партнеров Украины


Добавлено: 14 апр 2018 в 07:07, Категория: Политика
Глава СНБО Александр Турчинов раскритиковал западных партнеров Украины
Несмотря на введенные санкции, многие страны Евросоюза продолжают взаимодействовать с Россией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках 11-го Киевского форума по безопасности.
“Я снова хочу вернуться к санкциям. Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры, мощные бизнес-структуры наших партнеров, несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают сотрудничать с Российской Федерацией. Это пример Франции. Следующий пример — Германия. Там работают с Российской Федерацией в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их фактически военной техникой”, - заметил господин Турчинов.
Турчинов считает, что санкции являются гарантией безопасности всего мира и в этом случае двойных стандартов быть не может.

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Добавлено: 14 апр 2018 в 07:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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