Глава СНБО Александр Турчинов раскритиковал западных партнеров Украины

Несмотря на введенные санкции, многие страны Евросоюза продолжают взаимодействовать с Россией.Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках 11-го Киевского форума по безопасности.“Я снова хочу вернуться к санкциям. Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры, мощные бизнес-структуры наших партнеров, несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают сотрудничать с Российской Федерацией. Это пример Франции. Следующий пример — Германия. Там работают с Российской Федерацией в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их фактически военной техникой”, - заметил господин Турчинов.Турчинов считает, что санкции являются гарантией безопасности всего мира и в этом случае двойных стандартов быть не может.