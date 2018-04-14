Горькое лекарство: Жириновский прокомментировал требование к Telegram 

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что требование к Telegram предоставить ключи дешифровки справедливо, потому что это необходимо для обеспечения безопасности.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера на российской территории.

Жириновский сказал, что требование предоставить ключи дешифровки не является проявлением желания залезть в каждую личную беседу, а является «горьким лекарством», необходимой мерой. Он считает, что ограничения в данном случае — вопрос безопасности. Об этом политик написал в Telegram-канале.