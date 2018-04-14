Госдума может расширить антиамериканские санкции после удара по Сирии

Госдума может расширить перечень антиамериканских санкций в связи с ракетным ударом коалиции во гласе с США по территории Сирии, сказал глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Ясно, что Россия не оставит это без ответа, по крайней мере, дипломатического очень серьёзного и, возможно, экономического», — цитирует ТАСС депутата.

Никонов также не исключил, что Госдума может расширить пакет санкций против США в связи с агрессией против Сирии. Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией у Совета безопасности ООН «есть чем заняться», поскольку применение силы против суверенного государства неизменно квалифицируется как акт агрессии.

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По информации Минобороны России, ракетный удар по инфраструктурным объектам Сирии был нанесён авиацией и флотом США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 до 05:10 по московскому времени.

В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет, большая часть которых оказалась сбита на подлёте к целям сирийской системой ПВО.

В пятницу «Парламентская газета» писала, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырёх парламентских фракций внесли в палату законопроект, предусматривающий ответные меры «на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц».

Документ подразумевает возможность введения ограничений, в частности, на ввоз лекарств, алкогольной, табачной, сельскохозяйственной продукции из США и стран, поддержавших антироссийские инициативы.

Совет Думы планирует обсудить законопроект в понедельник, 16 апреля.

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