Хейли подтвердила готовность США снова ударить по Сирии

Соединённые Штаты готовы вновь при необходимости ударить по Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передаёт РИА «Новости».

«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», — сказала Хейли на экстренном заседании Совбеза ООН.

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«Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом — прим. ред.), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведён. Когда наш президент проводит «красную черту», он затем добивается реализации этой черты», — добавила американский дипломат.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Днём в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила операцию против Сирии успешной.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что на данном этапе «миссия выполнена», имея ввиду ответ официальному Дамаску на якобы его причастность к инциденту с применением хлорной бомбы в городе Дума 7 апреля.

Президент России Владимир Путин назвал операцию актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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