Хромачева и Якупович вышли в полуфинал турнира в Боготе в парах

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович, выступающие в парном разряде, вышли в полуфинал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

Российско-словенская пара, получившая второй номер посева, в четвертьфинале нанесла поражение россиянке Яне Сизиковой и австралийке Присцилле Хон - 3:6, 6:3, 12:10. На корте теннисистки провели чуть более часа.

Следующие соперницы Хромачевой и Якупович станут известны позднее.