Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Несмотря на то, что бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли лишь подходит к концу, у 54-летнего актера уже появилась новая пассия. Ею является 42-летняя Нери Оксман — мечта Питта. Она умна, любит архитектуру и может стать его Амаль Клуни. Таким сравнением инсайдеры воспользовались не просто так, ведь у них много общего, а Питт надеется, что его жизнь изменится в лучшую сторону так же, как случилось у его коллеги Джорджа Клуни с появлением Амаль.



«Много времени прошло, прежде чем Брэд вернулся к романтическим отношениям, но он вернулся. Ему нравятся женщины, которые бросают ему вызов во всем, особенно по части интеллекта. Брэд видел, как изменился его друг Джордж Клуни, когда встретил Амаль, и каким счастливым она сделала его. Это дало ему повод задуматься», — сообщил инсайдер.

Официального комментария от актера пока нет, но можно смело утверждать, что именно любовь к архитектуре связала их. «Брэд говорил, что хочет реализовать много архитектурных и дизайнерских идей. Он нашел работу Нери, и она показалась ему очень талантливой», — добавил источник из окружения актера.



Напомним, недавно пользователи обсуждали прекрасное настроение Брэда Питта на бейсбольном матче, связав это с новым увлечением актера архитектором Нери Оксман. Личная жизнь актера очень интересует пользователей сети и те ищут любые подтверждения роману. На этот раз всезнающие инсайдеры подлили масла в огонь, сообщив о том, что Питт уже не первый раз ночует в квартире у Оксман.

Как раннее утверждали источники, Питт делает всё, чтобы проводить больше времени с Оксман. Будучи настойчивым мужчиной, он смог уговорить свою пассию дать ему ключи от квартиры в Массачусетсе, в которой Брэд остался ночевать. «Питта видели несколько раз около ее дома поздно вечером и рано утром… Нери не готовит. Они заказывали еду в ее любимых ресторанах», — рассказал инсайдер.



Стало известно, что Питт и Оксман в феврале вместе посетили конференцию по дизайну Design Indaba в Кейптауне, где Нери была одним из спикеров. «Их роман начался почти сразу, когда одна из ее дизайнерских работ — шезлонги, созданные при помощи 3D-печати, — привлекла его внимание. Брэд без ума от Нери. Их химия зашкаливает», — добавил источник из окружения актера.

Знаменитый актер заинтересовался женщиной и начал ухаживать за ней еще в прошлом году, когда его бракоразводный процесс был в самом разгаре. В ноябре 2017 года Питт посетил Оксман на одной из лекций в Массачусетском технологическом институте. Это подтвердили фотографии студентов со звездой, которые были сделаны сразу после занятия. «Она гениальна и просто великолепна,» — так восхищаются Нери ее студенты.