Искусственные цветы могут вызывать онкологические заболевания

Экологи совместно с учеными проанализировав состав искусственных цветов, заявили, что такие изделия категорически нельзя и опасно покупать для кладбища.

По их словам, подобные венки имеют опасные вещества, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Сообщается, что искусственные цветы опасны тем, что их изготовляют из нефтепродуктов, а именно необработанных отходов. Кроме того, экологи выяснили, что основная часть подобных украшений на кладбище, которые уже не выглядит презентабельно, не попадают в мусорные баки. Люди предпочитают сжигать венки, однако они не знают об опасности такой утилизации.

При горении пластиковые цветы выделяют смертельные токсические вещества, которые при пропадании в организм могут спровоцировать развитие рака. Именно по этой причине ученые призывают людей приобретать на кладбища исключительно живые цветы и оказаться от искусственных венков.