Кадыров назвал удар по Сирии «геноцидом мусульман»

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал авиаудары, нанесенные коалицией США, Великобритании и Франции по сирийской территории. По его словам, союзники, не имея санкций ООН, «грубо нарушили все международные нормы», допустив «фактически военную агрессию против суверенной Сирии», являющейся членом Организации объединенных наций.

«Ракетно-бомбовый удар по независимому государству, не согласованный с ООН, является военным преступлением и варварством… Тяжкому военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания», — подчеркнул чеченский лидер в своем telegram-канале.

По словам Кадырова, Запад десятки лет проводит «политику разрушения Исламского мира, мусульманских стран», чтобы «под лицемерным видом борьбы с терроризмом» уничтожать мирное население.

«Это настоящий геноцид мусульман, от которого пострадало много стран и народов», — считает глава Чечни, обвиняя США в попытках «создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир».

Кадыров заявил, что Россия не может этого позволить — как и все цивилизованное человечество. «Иначе такая участь ждет любую страну и любой народ в данном регионе или других частях света», — резюмировал политик.