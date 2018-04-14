Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!»

Секс-скандал в Голливуде немного утих и новых историй, раскрывающих непристойные деяния знаменитостей, стало намного меньше. Правда, движение #MeToo продолжает свои деяния и набирает все больше приверженцев. Карл Лагерфельд долгое время умалчивал свою позицию, и теперь стало понятно почему — дизайнер давно уже «сыт по горло» происходящим и считает, что новые «реформы» в работе с моделями «связывают» ему руки.



В ответ на вопрос журналиста о признаниях в сексуальных домогательствах в интервью журналу Numero 84-летний дизайнер ответил, что «по горло сыт» ими. «Меня больше всего шокируют старлетки, которым потребовалось 20 лет, чтобы вспомнить о произошедшем. Опять же, нет свидетелей преступлений. Все эти обвинения в домогательствах стали довольно вредными… Я где-то читал, что теперь нужно в обязательном порядке спрашивать модель, удобно ли ей позировать. С этого момента вы как дизайнер ничего не можете делать», – считает креативный директор Chanel.

Несмотря на негативное отношение к движению, Лагерфельд и Вайнштейна то не очень любит. При этом Лагерфельд стал защищать стилиста Карла Темплера, обвиненного в неподобающем поведении.

«В истории бедного Темплера я не верю ни одному слову. Одна девушка жаловалась, что он пытался снять с нее штаны, и его мгновенно изгнали из профессии, в которой он преуспел до этого инцидента. Это невероятно! Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!» – эмоционально отреагировал дизайнер.



Раннее Лиам Нисон также высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах, сравнив происходящее с «охотой на ведьм». «Есть знаменитые люди, которых внезапно начали обвинять во всех грехах: за то, что случайно прикоснулся к коленке женщины, или за что-то похожее. И после таких обвинений их убирают из программ, прекращают с ними сотрудничество. Это похоже на охоту на ведьм,» говорит актер во время интервью ирландскому телешоу The Late Late Show.

В пример Нисон привел случай с американским радиоведущим Гэррисоном Кейллором, которого уволили в прошлом году с радиостанции Minnesota Public Radio из-за обвинений в херассменте.

«Я положил руку на спину женщины. Я хотел похлопать ее по спине в знак утешения, поскольку она рассказывала мне о свом горе, но ее рубашка оказалась открытой, и моя рука случайно сдвинулась. Она отшатнулась, я тут же убрал руку и извинился. После я еще раз принес ей извинения — в письменном виде. Она ответила, что все в порядке и она простила меня. Мы продолжили дружески общаться, все было хорошо. Пока мне не позвонил ее адвокат.» описывает произошедшее Гэррисон.