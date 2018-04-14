Кайли Дженнер прогулялась с дочерью Сторми в total look Fendi

20-летняя мамочка Кайли Дженнер уже освоилась в новой роли и не изменяя своим принципам и нравам отправилась гулять с маленькой Сторми. Даже на простую прогулку с ребенком знаменитость оделась по последнему писку моды – наряд итальянского дома моды Fendi. В коляске этого же бренда находилась малышка Сторми.



Смотря на фото, поклонники звезды ликуют — мама старается проводить больше времени с малышкой. Раннее же в СМИ ходили новости о том, что юная Кайли еще слишком мала для материнства и не справляется с обязанностями. Родные с удовольствием помогают девушке справляться с материнскими обязанностями, но как сообщали инсайдеры — не достаточно. Кайли наняла няню, которая будет помогать ей ухаживать за дочерью, хотя ранее она уверяла общественность, что справится и без нее.

«Сначала Кайли хотела, чтобы только Крис и сестры помогали ей… Крис проводила много времени в апартаментах дочери, когда та вернулась с первенцем,» — рассказал инсайдер.

Бойфренд младшей сестры Ким Кардашьян и отец новорожденной Сторми не живет вместе с Кайли — у 25-летнего Трэвиса Скотта есть своя квартира в 40 минутах езды от возлюбленной.

«Официально Кайли и Трэвис не живут в одном доме, но вместе растят дочь. Все идет отлично, и они счастливы. Влюбленные не торопятся с помолвкой, а просто наслаждаются своей маленькой семьей», — сообщил источник из окружения пары.



Напомним, что ранее нанимать персонал для воспитания малышки она не собиралась, а хотела делать всё своими силами. «Она хочет, чтобы поначалу ей помогали только сестры и мама, и не желает, чтобы с ее ребенком взаимодействовали чужие люди,» говорит источник.

Как сообщают западные СМИ, Кайли наслаждается материнством и совсем не торопится возвращаться к прежней жизни, когда практически каждый ее шаг попадал под прицелы папарацци.

«Она очень рада тому, что сейчас ее жизнь скрыта от глаз общественности. И пока она не планирует возвращаться к публичности», рассказывает инсайдер.

Напомним, что родные и близкие звезды переживали за то, как Кайли будет воспитывать ребенка. Переживать ей нечего, ведь советчиков в семье Кардашьян-Дженнер предостаточно, но не только это волнует маму Кайли. «Семья все еще беспокоится, потому что Кайли слишком молода. Но они будут поддерживать, и помогать ей с ребенком. Ее сестры пытаются дать ей как можно больше советов,» говорит инсайдер.

Маму Кайли Крис Дженнер возмущает то, что бойфренд ее дочери Трэвис совсем не заботится о ней. Ходят слухи, что он даже изменяет будущей маме своего ребенка. «Крис просто в ярости. Она злится на безразличного к ее дочери Трэвиса. Крис никогда не видела его заботу. Трэвис отдален от семьи, и Крис не понимает, как в будущем у Кайли сложатся отношения с ним, но сейчас она крайне разочарована. Крис дала понять Трэвису, что ее дочь заслуживает большего и что лучше ему не делать ей больно,» рассказывает инсайдер.

Отец Кайли, который в 2015 году сменил пол и предстал перед общественностью как Кейтлин Дженнер, тоже не обрадовался новости о беременности дочери. «Кейтлин Дженнер сначала не была счастлива, когда услышала о том, что Кайли станет мамой,» рассказывает инсайдер, добавив, что также как и Крис сомневается в бойфренде.