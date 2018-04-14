Китай назвал удар по Сирии противоправным

Китай негативно отнесся к нанесению ударов по Сирии войсками США, Франции и Великобритании. «Пекин решительно выступает против применения силы и нарушения суверенитета в международных отношениях и выступает за уважение независимости и территориальной целостности любых государств», — говорится в заявлении представителя МИДа КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте министерства.

Чуньин отметила, что единственным вариантом урегулирования ситуации в Сирии является «политическое решение вопросов», а «любая односторонняя военная операция в обход Совета Безопасности ООН противоречит целям и принципам устава этой организации и нарушает принципы и нормы международного права и еще больше усложняет сирийский вопрос».

В связи с этим Пекин призвал участников коалиции, организовавшей удар по Сирии, «вернуться к соблюдению норм международного права и решить этот вопрос путем диалога и переговоров».

Кроме того, в КНР считают необходимым провести «всеобъемлющее, беспристрастное и объективное расследование» предполагаемой химической атаки в сирийском городе Думе, а до его окончания — не делать предварительных выводов.

Напомним, сегодня в Дамаск прибыли эксперты ОЗХО, которым предстоит расследовать сообщения о химатаке в Думе. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал атаку коалиции на сирийские объекты с датой приезда экспертов Организации по запрещению химического оружия.