Китай после ударов США по САР призвал вернуться к нормам международного права

Пекин всегда выступал против применения силы в международных отношениях, заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Китай выступает за необходимость проявления уважения к суверенитету, независимости и территориальной целостности других стран, подчеркнул Чуньин.

Любые односторонние военные действия вне рамок Совбеза ООН идут вразрез с основополагающими принципами и нарушают нормы международного права. В связи с этим МИД КНДР призвал все заинтересованные стороны вернуться к урегулированию посредством диалога.

Минобороны РФ сообщило, что рано утром 14 апреля США совместно с Британией и Францией выпустили по САР более 100 крылатых ракет. Большую часть ракет сирийские ПВО успешно сбили. В результате ударов сирийская техника не пострадала, разрушения инфраструктуры оцениваются как незначительные. Жертв нет, в настоящий момент известно о трех пострадавших.