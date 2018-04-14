Колосков призвал не реагировать на публикации СМИ о расизме на игре ЦСКА - "Арсенал"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Елена Дьячкова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не нужно реагировать на публикации СМИ о проявлениях расизма во время московского матча Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом", реакция должна быть только на официальные заявления УЕФА.

Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на своего фотографа, сообщило, что болельщики ЦСКА использовали расистские кричалки в адрес темнокожих футболистов "Арсенала" Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби во время игры, прошедшей в четверг и завершившейся со счетом 2:2. УЕФА сообщил, что официальные лица не зафиксировали каких-либо проявлений расизма со стороны поклонников российской команды.

"На такие публикации даже реагировать не надо. Реагировать необходимо только на официальные заявления делегата УЕФА, если он отметил в рапорте, что подобные инциденты были. Но, как писали, УЕФА проявлений расизма не отметил, так что и реагировать не стоит. Реагируя на всякие фантазии, мы только разжигаем интерес к этой теме. А ее на самом деле нет. Если есть реакция УЕФА, нужно реагировать и действовать. А если газеты пишут, любая наша реакция им только на руку", - сказал Колосков по телефону.