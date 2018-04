Культовая американская рок-группа анонсировала выход нового альбома

Легенды гранж-рока из США Alice in Chains анонсировали выпуск нового материала. Гитарист Джерри Кантрелл в интервью изданию “Guitar World” заметил, что лонглей появится в продаже летом 2018 года.Характеризуя новый материал, Кантрелл сказал, что ничего подобного они еще не делали, но, вместе с тем, не вышли за рамки ожидаемого.“Он несет в себе наш отпечаток. И мы правда очень гордимся этим материало. Там и некоторые по-настоящему уродливые, прекрасные и пробирающие до мурашек вещи. Это здорово!”, - поведал музыкант.Группа Alice in Chains была основана в конце восьмидесятых. Стала популярной из-за роста интереса молодежи к гранж-року.В девяностые Alice in Chains продали более тридцати миллионов копий своих альбомов.