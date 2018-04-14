Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль носит название BZ.

Данное вещество находилось на вооружении США и Великобритании и никогда не производилось на территории России.

Данная информация, сообщил Лавров, предоставлена центром в Швейцарии.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия намерена обратиться в ОЗХО для предоставления пояснений, почему выводы лаборатории из швейцарского Шпица в итоговом документе организации не указаны. Лавров не исключает, что ОЗХО начнет опровергать факт использования данной лаборатории для изучения отравляющего вещества по делу Скрипалей.

Лавров дословно зачитал ответ швейцарской лаборатории, сообщает tsargrad.

Эксперты подчеркнули, что данное вещество относится к нервно-паралитическим и способно вывести человека из строя на срок до четырех суток.

Специалисты отмечают, что BZ в СССР и России никогда не разрабатывался и не выпускался.