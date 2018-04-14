Ле Пен считает ошибкой ракетный удар по Сирии

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен прокомментировала удар сил США, Франции и Великобритании по Сирии.

«Это наша серьёзная ошибка, однако она — лишь одна из большого числа совершенных нами», — заявила в субботу политик.

Она отметила, что Франция с 2011 года не прекращает совершать ошибки, вмешиваясь в дела других стран. Кроме того, Ле Пен раскритиковала действия нынешнего французского руководства и отказ официального Парижа предоставить доказательства того, что за «химатакой» в Сирии стоят сторонники Башара Асада.

«Если у них есть подтверждения, они должны их показать!», — подчеркнула она.