Ледяхов: "Ахмат" постарается отобрать очки у "Локомотива"

ГРОЗНЫЙ, 13 апр — РИА Новости. "Ахмат" постарается в следующем матче отобрать очки у лидера чемпионата России московского "Локомотива", заявил исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба из Грозного Игорь Ледяхов.

В пятницу "Ахмат" дома победил "Тосно" из Ленинградской области в матче 26-го тура со счетом 1:0 и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 18 апреля команда из Грозного сыграет в Москве с лидером турнира "Локомотивом" в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ.

"Подождите сейчас про верхнюю часть таблицы, нам надо идти от игры к игре. Мы попали в сложное положение. Не катастрофическое, но сложное. Следующая игра у нас с "Локомотивом", лидером чемпионата. Сейчас будем готовиться и настраиваться на взятие очков", - сказал Ледяхов журналистам.

Специалист отметил, что по ходу матча с "Тосно" его команда совершала потери в центре поля и связал это с психологией. "Все-таки долго мы не выигрывали, в чемпионате уже получается шесть игр, и у ребят психологический груз висел: может быть, где-то они хотели сыграть поточнее, а получалось - наоборот. Поэтому и было столько потерь", - сказал он.

"А так - команда у нас квалифицированная, и в большей части матчей у них не было столько потерь, сколько было в этой игре", - добавил Ледяхов.