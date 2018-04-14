Лидер лейбористов потребовал от Мэй обосновать обстрел Сирии

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от главы правительства страны Терезы Мэй обнародования юридических обоснований авиаудара по Сирии, передает Reuters.

По словам политика, действия британских властей «вне законных рамок» подают дурной пример другим игрокам на мировой арене, а «бомбардировки не спасут жизни людей и не принесут мир».

Ранее Корбин написал в своем Facebook, что Терезе Мэй следовало согласовать применение оружия против Сирии с парламентом Великобритании. Ее решение «вызывает вопросы юридического характера», заявил лидер парламентской оппозиции.

Мэй же, пишет Корбин, «пошла по стопам Дональда Трампа». «Великобритания должна играть ведущую роль в прекращении огня в конфликте, не принимая инструкций от Вашингтона и не подвергая риску британских военных», — резюмировал лейборист.

По его словам, «бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные реакции — мирный план», тогда как «сирийским гражданам срочно необходима гуманитарная помощь».