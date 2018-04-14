Мария Кохно не намерена скрывать теплых чувств к Саймону Марданшину

Когда Саймон покинул проект, написал, что хочет встретиться и поговорить по душам. Когда мы оба были на проекте, то замечательно общались. Помню, на голосовании, когда против меня было большинство, Мэри Кулешова, которая на тот момент находилась в паре с Сэмом, тоже хотела зачеркнуть мое фото. Однако друг отговорил ее, и ребята в итоге были одними из немногих, кто поддержал меня.Когда мы увиделись, Саймон крепко меня обнял. Мы хорошо пообщались. Он предложил мне съездить к детишкам в детский дом и помочь ребятам. Конечно же, я поддержала эту замечательную идею. У друга все складывается хорошо — он занимается своими проектами, развивается. Правда, считаю, что Сэм рано покинул проект, он мог бы показать на шоу большее. Я посоветовала ему вернуться на «Дом 2», и парень прислушался к моему совету. Не исключаю, что скоро мы снова увидим его в периметре телестройки. Мы общаемся на дружеской ноте. Саймон — замечательный парень, но я не вижу его в роли своего мужчины. Мы просто друзья.