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Маски сброшены: ООН Западу уже не нужна


Добавлено: 14 апр 2018 в 21:07,
Маски сброшены: ООН Западу уже не нужна
Что остановит США и союзников от добивания системы правил разрешения международных отношений

Очередной шаг в этом направлении был сделан в субботу утром, когда США, Франция и Великобритания осуществили ракетную атаку на ряд объектов в Сирии. Сделано это было, как уже стало печальной традицией, при полном игнорировании ООН.

Попытка же России вернуть международный диалог в русло конструктива снова натолкнулась на стену непонимания. Против предложенного Москвой проекта резолюции проголосовали 8 членов Совбеза, трое поддержали, а четверо воздержались. Таков итог созванного по российской инициативе экстренного заседания СБ ООН.  Поводом для его созыва стала атака коалиции западных стран во главе с США на Сирию в ночь на 14 апреля. Корабли и самолеты Англии, Франции и США выпустили более ста крылатых ракет, не только обострив гуманитарную катастрофу, но и нарушив международное право. 

К миру шли долго

После Второй мировой войны державы-победительницы без лишних разговоров согласовали создание нового механизма урегулирования глобальных проблем и разногласий. На вершину этой пирамиды поставили Совет Безопасности ООН, единственный наделённый правом санкционировать применение силы в межгосударственных делах орган.  Читайте по теме

США, Франция и Великобритания сбросили бомбы на Сирию


Однако после того, как раны мировой войны зарубцевались, а двуполярная система перестала существовать, у почувствовавших вседозволенность ряда западных стран появился соблазн нарушить сложившиеся правила и действовать по своему усмотрению, не согласовывая свои шаги в соответствии с механизмами ООН. Вкус, как известно, приходит во время еды, поэтому вчерашняя атака на Сирию стала очередной, но вряд ли последней.

Кто множит страдания в мире

Первым на заседании Совбеза слово взял Генеральный секретарь Антониу Гутеррешу, который вынужден был встать на защиту авторитета возглавляемой им центральной международной организации.

Он напомнил о необходимости для любого члена мирового сообщества выполнять Устав ООН, где прописано, как надо действовать в той или иной конфликтной ситуации. Действительно, механизмы оказания давления на страны, нарушающие международные нормы, существуют. Имеется и опыт согласования совместных действий по решению Совбезом той или иной проблемы. Но вот только в последнее время США и союзники предпочитают их просто игнорировать.

Антониу Гутерреш согласился с тем, что использование химоружия прямая угроза, и такие шаги категорически должны быть под запретом. Однако, прежде всего, любой факт применения химического арсенала должен быть тщательнейшим образом расследован.

Сейчас, заверил присутствующих генсек, серьёзная угроза исходит из Сирии, где распространяется терроризм и экстремизм. Но ещё больше надо задуматься о сирийском народе, который уже прошёл через многие испытания и продолжает терпеть страшные страдания.

Кто справится с международным хулиганом

Следом выступил постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя. Прежде всего, он напомнил, что данное заседание Совбеза созвано для обсуждения агрессивного поведения США.

Российский дипломат акцентировал внимание на том, что никаких фактов, подтверждающих химическую атаку, обнаружено не было, а Запад ждать итогов расследования не стал.

При этом, отметил наш постпред, Запад сам же через подконтрольных боевиков распространил слухи о якобы имевшей место химической атаке, а потом подкрепили их сомнительными «разведывательными данными».

«Вы так теперь хотите вести международные дела?», — спросил Василий Небензя западных коллег. Однако такая манера, по мнению российского постпреда, больше подходит для мирового хулигана, причём не мелкого, потому что в данном случае речь идёт о ядерных державах.

США в своей атаке винят СБ ООН и Россию

После двух содержательных выступлений, с конструктивными предложениями, наступило время представителя США. Назначенная год назад Никки Хейли взяла с места в карьер — без лишних вступлений она с высочайшей международной трибуны заявила, что основой для принятия решения об атаке на Сирию, стала информация, доказывающая преступления Башара Асада. В качестве примера таких железобетонных свидетельств американский постпред назвала — фотографии. Однако в век цифровых технологий, спутникового слежения и искусственного интеллекта обосновывать военные удары по суверенному государству фотографиями — за гранью добра и зла.

И самое интересное — во всём случившемся постпред США обвинила Россию, которая, по её словам, ведёт кампанию по дезинформации. Досталось и самому Совбезу ООН, не воспользовавшемуся своими полномочиями для привлечения к ответственности тех, кто применил химоружие. Так вот американцы вновь чётко и логично расставили всё по своим местам — кто виноват и кому пришлось восстанавливать попранную справедливость.

Выступившая следом представитель Великобритании от генеральной линии отходить не стала и заверила всех, что правительство её страны также располагало доказательствами причастности сирийского правительства к химической атаке в Думе. По её словам, открытые источники говорят о применении бочковых бомб и вертолета, а вот оппозиция такие методы вроде как не использует. Открытые источники, кто-то видел вертолёт, кто-то бочковые бомбы. Действительно — чем такие доказательства, лучше уж, наверное, никаких.

Такой вот получился разговор в стенах самой важной международной организации. Попытки Москвы выстроить хотя бы подобие конструктивного диалога, поддержанные генсеком ООН, понимания со стороны совершивших агрессию стран не нашли. Они не считаются с авторитетом Совбеза и, порой возникает, ощущение испытывают дискомфорт от его существования.

Рецепт демократии от американцев

Впрочем, в циничном поведении США, не гнушающихся нести благие, в их понимании, ценности «на штыках», к сожалению, нет ничего удивительного. Нынешние действия Вашингтона в отношении Сирии лишь подтвердили американские взгляды на мировой порядок. Здесь нет места равноправному партнёрству, учёту интересов другой стороны — во главе угла американцы ставят претензии на статус мирового гегемона, не особо считаясь при этом с ООН и нормами международного права. Соединённым Штатам, видимо, уж очень хочется вернуть утраченное однополярное мироустройство, а для достижения этой цели все средства хороши. При этом в принципе для них не важно, что может стать с той или иной страной после подобной «демократической терапии» по-вашингтонски.

Как же было хорошо, с точки зрения американцев, когда мир после распада СССР перестал быть биполярным и сошло на нет блоковое мышление. Тогда США с радостью взяли на себя роль мирового жандарма. Руки развязаны — можно спокойно насаждать демократию в других странах, не обращая внимания на нормы и принципы международного права.

Так, без одобрения Совета Безопасности прошла интервенция НАТО в Союзную Республику Югославия в 1999 году, поводом для которой стала война в Косове. Необходимость проведения военной операции оправдывалась — не в первый и не в последний раз — гуманитарными целями. Только вот результаты такого «благого дела» выглядят удручающими. В результате ударов авиации НАТО были разрушены многие военные и гражданские объекты, промышленные предприятия, инфраструктура, а причинённый ущерб измерялся десятками миллиардов долларов США.

Подобная история повторилась в 2003 году, когда опять же без соответствующего мандата СБ ООН Соединённые Штаты и их союзники вторглись в Ирак. Для интервенции хватило лживых обвинений в наличии у Багдада оружия массового поражения. В этом плане памятным стало выступление бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН, который в качестве доказательства тряс пробиркой с якобы биологическим оружием, имеющимся у Ирака. Его в конечном итоге так и не нашли, некоторые политики позднее даже извинялись за случившееся. Но время вспять уже не вернуть — правительство Саддама Хусейна пало, а затянувшаяся иракская кампания американцев не принесла стране стабильности и процветания, наоборот спровоцировав разгул терроризма.

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США, Франция и Великобритания сбросили бомбы на Сирию


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Добавлено: 14 апр 2018 в 21:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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