Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Английские медики провели исследование, в ходе которого выяснили, как влияют на организм человека разные дозы алкоголя.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около 600 тысяч человек, которые каждую неделю употребляли от 100 до 350 мл спиртного. Перед началом работы участники прошли медицинские обследовании. Результаты показали, что у всех участников эксперимента нет заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В следующие недели добровольцы каждую неделю употребляли от 100 мл алкоголя.

После исследования выяснилось, у среднестатистического человека в возрасте 40 лет, употреблявшего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, сокращалась продолжительность жизни на 1—2 года. Ученые провели анализ и установили, что употребление большего количества может дать старт сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту.

Данная работа британских ученых подтвердила предыдущее исследование, согласно которому безопасная доза спиртного для мужчин и женщин — 112 граммов спирта в неделю. Это количество соответствует 3,4 литра пива крепостью 4% или шести фужерам вина.