Медики назвали шесть привычек, «убивающих» сердце

Сердечно-сосудистые заболевания традиционно становятся лидером в списке факторов смертности среди населения.

При этом, по словам медиков, некоторыми привычками люди сами подрывают здоровье своего сердца, что убедительно демонстрируют научные исследования. При этом медики назвали шесть привычек, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний:

Малоподвижность. Привычка сидеть по много часов за монитором компьютера или перед экраном телевизора губительная для сердца. Отмечается, что ущерб нанесенный длительным сиденьем на стуле, нельзя компенсировать просто выполнением зарядки — человек должен быть активен в течение дня.

Подавление эмоций. В обществе не принято демонстрировать депрессию, оно культивирует сугубо позитивное отношение к жизни. Но эксперты отмечают: попытки прятать свой душевный негатив плохо сказываются на состоянии миокарда — нужно находить возможность выговариваться.

Храп. Храпит большинство. Но также многие не обращают на это внимания. Ошибка! Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна, нарушения, которое характеризуется остановками в дыхании. На его фоне возникают проблемы с кровяным давлением.

Плохая гигиена полости рта. Пользуйтесь зубной нитью! Ряд научных данных говорит о том, что если не очищать межзубное пространство, это приводит к скоплению на этих участках бактерий, которые могут перемещаться во внутренние органы, провоцируя в них воспаления.

Нелюбовь к фруктам и овощам. Исследования показали, что у людей, употребляющих не менее пяти порций фруктов и овощей в день, на 20% снижен риск инфаркта и инсульта.

Алкоголь и табак. Врачи напоминают: в том, что касается норм для спиртного, действует правило: мужчины не должны выпивать более двух бокалов вина в день, женщины — более одного бокала. Говоря о сигаретах, медики констатируют: ежедневное выкуривание одной пачки увеличивает риск возникновения инфаркта миокарда в пять раз.