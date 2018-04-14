Медики рассказали, как алкоголь влияет на потенцию

Большинство тех, кто регулярно употребляет алкоголь, даже не думают о том, какими плачевными могут быть последствия для мужской силы.

Медики отмечают, что чаще всего импотенция догоняет злоупотреблявшего алкоголем в 35–40 лет, а если организм оказался послабее или доза алкоголя — повыше, то это может произойти и в 30 лет.

На ранних этапах употребления, особенно в юношеском возрасте, алкоголь оказывает возбуждающее действие, активизирует прилив крови к органам малого таза, снимает небольшое волнение, добавляя уверенности, а в большей дозе — еще и продлевает половой акт. При этом хроническое и регулярное употребление алкогольных напитков меняет ситуацию, поскольку его негативное воздействие имеет накопительный эффект.

Вначале у мужчины развивается условный рефлекс на прием алкоголя. То есть употребление небольшой дозы незадолго до полового акта становится правилом, нормой.

В дальнейшем дозы становится мало, и она увеличивается. При этом потенция ухудшается. Все реже и реже у такого мужчины возникает желание заняться сексом, снижается либидо, угнетается желание. .

Вместе с ослаблением половой функции наступает ускорение семяизвержения, а затем дальнейшее ухудшение эрекции.

Эти процессы являются начальной, легкой формой импотенции. Мужчина продолжает выпивать, чтобы снять стресс, забыть о проблемах в постели… пока в один прекрасный вечер эрекция не приходит вообще.

Длительный прием алкоголя, как показывают исследования, вызывает негативные изменения в предстательной железе. С течением времени, вследствие продолжительного воздействия спиртов этанола пещеристые тела, которые находятся в половом органе, утрачивают способность наполняться кровью. Соответственно, орган не в состоянии эрегировать, и половой акт не может быть осуществлен, обесценивается.

Если мужчина начинает выпивать рано (15–16 лет), то половая несостоятельность может его настигнуть уже в 25, когда у людей со здоровыми пищевыми привычками только лишь наступает расцвет сексуальности. То есть, чем раньше он пристрастился к алкоголю, тем быстрее станет импотентом.

Если пристрастие к алкоголю наступило в 20–22 года, то к угасанию половых функций также присоединяется психологическая деградация. Его будут возбуждать все более грубые и примитивные вещи, и к 40 годам его интерес к сексу полностью пропадет.

Иногда встречаются мужчины, имеющие пристрастие к алкоголю, которые убеждены, что импотенция в их случае не наступит, что все это — выдумки. Статистика говорит совсем иное: половина пациентов, которые находятся на I-й или даже на II-й стадии алкоголизма, имеют систематическое нарушение эрекции, а иногда констатирована и полная импотенция.

В то же время восстановление потенции возможно в зависимости от возраста, длительности алкогольного отравления, индивидуальных особенностей организма. Медики в наше время уже научились выводить людей из запоев, существуют вполне эффективные фармацевтические и физиотерапевтические методы очищения организма. Главное, что для этого нужно — желание самого человека избавиться от зависимости и восстановить утраченное здоровье. И первое, что нужно будет сделать — это полностью исключить потребление спиртных и даже слабоалкогольных напитков.