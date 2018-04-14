Мемория. Денис Фонвизин

14 апреля 1745 года родился драматург Денис Фонвизин

Личное дело

Денис Иванович Фонвизин (1745 – 1792) родился в Москве в состоятельной дворянской семье. Дом Фонвизиных находился на Рождественском бульваре. В семье было четыре сына и четыре дочери, Денис был самым старшим из детей.Отец служил в ревизион-коллегии. С детства он запомнился Денису Фонвизину как образец честного и неподкупного чиновника. Позднее Фонвизин вспоминал: «Отец мой любил правду, никаких никогда подарков не принимал. «Государь мой, — говорил он приносителю подарков, — сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника: извольте её отнести назад, а принесите законное доказательство вашего права…».

В 1755 году Денис Фонвизин поступил в гимназию при Московском университете, где освоил латынь и иностранные языки, «а паче всего получил вкус к словесным наукам». Еще гимназистом он начал переводить басни с немецкого басни Людвига Хольдберга (изданы в 1761 году под названием «Басни нравоучительные». Затем последовали переводы других авторов: Вольтера, Овидия, аббата Террасона (у него Фонвизин перевел четырехтомный авантюрный роман «Геройская добродетель или жизнь Сифа, царя египетского, из таинственных свидетельств древнего Египта взятая»). Часть переводов печаталась в журналах, включая журнал Хераскова «Полезное чтение», другие, как, например, трагедия Вольтера «Альзира» не издавались, но широко расходились в списках. После окончания гимназии Денис Фонвизин недолгое время побыл студентом философского факультета, а затем отправился в Петербург, чтобы поступить на службу и одновременно продолжить свою литературную деятельность.

Поначалу Фонвизин поступил в коллегию иностранных дел и даже успел съездить с дипломатическим поручением в Германию, но вскоре он был переведен под начало статс-советника дворцовой канцелярии Ивана Елагина, который одновременно был м «директором по спектаклям и музыке придворной». Елагин покровительствовал молодым литераторам, и Фонвизин быстро стал одним из активных членов «елагинского кружка». Среди этих литераторов была распространена адаптация на русский лад французских пьес, когда основа сюжета сохранялось, но герои и бытовые реалии заменялись отечественными. Такого рода была и первая большая пьеса Фонвизина «Кориона», сочиненная в 1764 году. Ее основой послужила сентиментальная драма Жана-Батиста-Луи Грессе «Сидней». Большим успехом пользовался сделанный Фонвизиным в 1769 году перевод поэмы в прозе «Иосиф» Поля Жереми Битобе на библейский сюжет Иосиф. Одновременно в списках широко расходились сатирические стихи и басни Фонвизина.

В конце 1760-х Денис Фонвизин сочиняет свою первую оригинальную пьесу – «Бригадир». Было устроено чтение этой комедии автором в Петергофе в присутствии императрицы. Там с Фонвизиным познакомился граф Никита Панин, воспитатель наследника престола Павла и президент коллегии иностранных дел. Фонвизин становится личным секретарем и ближайшим доверенным лицом Панина. В это время Панин планирует ограничение самодержавия в России и введение конституции, связывая эти планы со вступлением на престол Павла. Панин и Фонвизин составили «Рассуждение о непременных государственных законах» . В 1777 – 1778 годах Фонвизин живет во Франции, отправившись туда отчасти для лечения, отчасти по каким-то дипломатическим делам. В его письмах содержатся интересные наблюдения за предреволюционным французским обществом.

В 1782 году Никита Панин попадает в опалу и оставляет свой пост, вслед за ним в отставку уходит и Денис Фонвизин. На тот момент он имел чин статского советника. 24 сентября того же года в петербургском театре Карла Книппера состоялась премьера пьесы «Недоросль». Публика встретила ее с восторгом. В 1793 году пьеса была опубликована.

Последние годы жизни Фонвизина были посвящены литературной деятельности. По приглашению Екатерины Дашковой он сотрудничал с журналом «Собеседник любителей российского слова». Сам Фонвизин задумывал выпускать журнал «Друг честных людей, или Стародум», публикации в котором должны были иметь вид переписки героев «Недоросля» и других вымышленных персонажей. Но цензура не разрешила выпуск такого издания. Анонимно Фонвизин издал в 1786 году сочинение «Каллисфен. Греческая повесть» – о философе, пострадавшем за вольнодумство при Александре Македонском.

Фонвизин решил сочинить автобиографию, образцом для которой, по его замыслу, должна была служить «Исповедь» Руссо. Он думал написать четыре книги, о «младенчестве», «юности», «совершенном возрасте» и «приближающейся старости», но успел закончить лишь первые две и начать третью. Автобиография Фонвизина, получившая название «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», была опубликована в сокращенном виде в 1792 году, а полностью – лишь в 1830.

Умер Денис Фонвизин в Петербурге 1 (12) декабря 1792 года.

Денис Иванович Фонвизин Wikimedia Commons

Чем знаменит

Самое знаменитое сочинение Дениса Фонвизина – комедия «Недоросль». В ней Фонвизин затрагивает наиболее интересующие его проблемы: нравы современного ему дворянства, долг идеального дворянина, нравственности в жизни при дворе и, конечно, воспитание молодого дворянина. Положительные герои произносят пространные монологи, выражавшие мнения автора. Примечательно, что, хотя справедливость в комедии восстанавливает правительственный чиновник Правдин, главным рупором авторских идей служит не он, а ушедший в отставку придворный Стародум. Замечательно яркими были образы отрицательных героев. Многие фразы из пьесы стали поговорками («Не хочу учиться — хочу жениться», «Вот злонравия достойные плоды»), стало нарицательным и имя «Митрофанушка».

Разрешение на постановку «Недоросля» удалось получить не сразу. В начале 1782 года петербургская цензура отказала Фонвизину. Тогда он отправился в Москву, но и там театральный цензор не разрешил постановку. После нескольких месяцев усилий Фонвизин все-таки получил разрешение. Пьесу поставил «Вольный Российский театр» Карла Книппера, в роли Стародума выступал знаменитый актер Иван Дмитревский. 14 мая 1783 года пьеса была поставлена и в Москве, в театре Петровском театре Майкла Медокса.

О чем надо знать

Род Фонвизиных происходит от рыцаря ордена меченосцев барона Брендта фон Виссина, попавшего в русский плен в годы Ливонской войны 1558 – 1583 годов. Он остался в Московской Руси, поступил на службу к Ивану Грозному и стал зваться Петром Владимировичем. Сын его, Денис Петрович, отличился в боях за Москву во время польской интервенции 1610 – 1617 годов, служил в конных полках «нового строя». Только в четвертом поколении представители этого рода перешли из протестантизма в православия.

Фамилия самого Дениса Ивановича Фонвизина при его жизни писалась и как «Фон-Визен», и как «Фон-Визин». В XIX веке появляется написание «Фонвизин». В ноябре 1824 года А. С. Пушкин в письме указывает брату Льву относительно издания первой главы «Евгения Оненина»: «Не забудь Фон-Визина написать Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из перерусских русский». Последовательно такое написание фамилии начал соблюдать во второй половине XIX века историк русской литературы, профессор Московского университета Николай Тихомиров, а окончательно оно стало общепринятым в XX веке.

Прямая речь

Правдин. Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особливое старание о воспитании.

Стародум. Оно и должно быть залогом благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин.

Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей своих...

Стародум. Это все правда; да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих - благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения.

Денис Фонвизин «Недоросль»

Вопр. Что есть число?

Отв. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно; а иногда счет: сколькими полугласными и безгласными можно свалить одного гласного; или же иногда, сколько один гласный, чтоб устоять в гласных, должен повалить полугласных и безгласных.

Вопр. Что есть придворный падеж?

Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся перед ними в винительном падеже; снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно падежом дательным.

Денис Фонвизин «Придворная грамматика»

ЖИВОТНОЕ, СКОТ Все то создание, которое имеет душу живу, называется животное. Следственно, человек и скот под сие название подходят. Но если человек называется в добром смысле животным, то скотом иначе не именуется, как в дурном смысле, то есть когда рассудок управляет им не больше, как скотом.

Люди и скоты, составляющие род животных, имеют между собою ту разницу, что скот никогда человеком сделаться не может, но человек иногда добровольно становится скотом. "Человек в чести сый, не разуме; приложися скотом несмысленным, и уподобися им".

МИЛЫЙ, ЛЮБЕЗНЫЙ Мил, кто любим; любезен, кто любви достоин. Любезный человек может быть не мил и милый не любезен. Впрочем, слово любезный относится к одним людям, а милый и к вещам неодушевленным. Говорится: ему не милы ни чины, ни деньги, но нельзя сказать: ему ни деньги, ни чины не любезны.

РЕВНОСТЬ, РЕВНОВАНИЕ Ревность есть душевное страдание, происходящее оттого, когда видим благо, желаемое для самих нас, в обладании у другого. Сие слово употребляется более всего, когда речь идет о любви. Ревнование есть род ревности, возбуждающее нас с кем-нибудь поравняться или кого превзойти в чем ни есть похвалы достойном. Человек, которого сердце растерзано ревностию, не может в то ж самое время удобен быть к ревнованию в делах великих.

ДОМ, ДВОР Дом есть здание для обитания. Двор есть место, окруженное стенами или зданиями, составляющее часть дома.

Нередко случается, что у большого дома двор весьма малый. Двор также значит придворных господ и служителей, а дом – знаменитое поколение. В немецкой земле княжеские домы свои дворы имеют.

Дениз Фонвизин «Опыт российского сословника»

Эта комедия – бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что казалось, проник до того, что действительно происходило; простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность. Стекло, которое достигает до невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое отражает занимающие досужих зрителей блуждающие огоньки.

Фонвизин взял героев «Недоросля» прямо из житейского омута, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного толока для забавы театральной публики, оказались вовсе не забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе: автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хитрят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до самозабвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи собственных козней. На этом и построен комизм «Недоросля». Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны сами по себе; смешно только глупое коварство, попавшееся в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая сама себя и никому не причинившая задуманного зла. «Недоросль» – комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различении людей и ролей художественное мастерство его «Недоросля»; в нем же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса.

Василий Ключевский «“Недоросль” Фонвизина. Опыт исторического объяснения учебной пьесы»

Начав пьесу как бытовую комедию нравов, Фонвизин не останавливается на этом, а смело идет дальше, к первопричине «злонравия», плоды которого известны и автором строго осуждены. Причиной же порочного воспитания дворянства в крепостнической и самодержавной России является установившийся государственный строй, порождающий произвол и беззаконие. Таким образом проблема воспитания оказывается неразрывно связанной со всем жизненным и политическим укладом государства, в котором живут и действуют люди снизу доверху. Скотинины и Простаковы, невежественные, ограниченные умом, но не ограниченные в своей власти, могут воспитать только себе подобных. Их характеры прорисованы автором особенно тщательно и полнокровно, со всей жизненной достоверностью. Рамки требований классицизма к жанру комедии Фонвизиным здесь существенно расширялись. Автор полностью преодолевает присущий более ранним своим героям схематизм, и таким образом персонажи Недоросля становятся не только реальными лицами, но и нарицательными фигурами.

Фонвизин мастерски строит языковые характеристики своих героев: это и грубые, оскорбительные слова в неотесанных речах Простаковой; характерные для военного быта словечки солдата Цыфиркина; церковно-славянские слова и цитаты из духовных книг семинариста Кутейкина; ломаная русская речь Вральмана и речь благородных героев пьесы – Стародума, Софьи и Правдина, разговор которых отличается некоторой литературностью. Эти персонажи составляют еще один пласт комедии, важнейший для Фонвизина, общественно- политические взгляды которого они, собственно, и выражают.

Екатерина Юдина «Фонвизин – комедиограф»

Юность Фонвизина совпала с младенчеством нашей литературы. Сочиняя "Кориона", он еще не много умел, но и литература умела ровно столько же. И "Недоросль" стал их общим детищем, общей победою; и условия победы - тоже общие: интерес к человеку, желание сперва понять, а уж после выговориться, гуманность, проникшая даже в комедию и коснувшаяся даже недостойных. Истинное искусство начинается только с этого. С этого начался и Фонвизин, тот, который останется навсегда, сочинитель "Недоросля".

"Недоросль" - не шаг, не десять, не сто шагов вперед, а отчаянно дальний прыжок от Сумарокова, от Лукина, от "Кориона", от всего, что было рядом. Теперь уж не рядом: неисчислим путь от дошкольных палочек-нуликов Сумарокова до гениальной скорописи Гоголя; кажется, не эпоха, но несколько эпох разделяют их, а современник, собеседник, супротивник Сумарокова Фонвизин как писатель - в гоголевской эпохе. Странен "Недоросль" рядом с "Тресотиниусом" или "Ссорою у мужа с женою", Митрофан и Скотинин не соседи и даже не соотечественники Оронту и Кимару, Дюлижу и Фатюю; с "Женитьбою" и "Ревизором", с Жевакиным и Ляпкиным-Тяпкиным они - ничего, уживутся. Между ними расстояние, и большое, но не пропасть.

Станислав Рассадин «Фонвизин»

15 фактов о Денисе Фонвизине

Фонвизин перевел книгу Г.-Ф.Куайе «Торгующее дворянство» (1766), где обосновывалось право дворянина заниматься промышленностью и торговлей. В связи с этим показательно, что Стародум в «Недоросле» разбогател как сибирский промышленник, а не придворный.В журнале «Собеседник любителей российского слова» Фонвизин поместил «Опыт российского сословника», то есть словаря синонимов. В рассуждениях Фонвизина о тонкостях употребления близких по значению слов часто встречается политическая сатира.Материалы, подготовленные Фонвизиным для первых выпусков журнала «Друг честных людей, или Стародум», были опубликованы в 1830 году. Среди них есть письмо Софьи Стародуму, где она жалуется, что женившийся на ней Милон вскоре влюбился в «презрительную женщину». В ответном письме Стародум утешает племянницу.Во время премьеры «Недоросля» зрители, по существовавшему тогда обычаю, выражали свой восторг, бросая на сцену кошельки.Распространена легенда, что будущий видный государственный деятель и историк Алексей Оленин в детстве не отличался любовью к учению и стал прототипом Митрофанушки в пьесе Фонвизина «Недоросль». Но, узнав себя в этом герое, начал усиленно заниматься науками и в результате стал одним из самых образованных людей своего времени. В действительности в год премьеры комедии девятнадцатилетний Оленин уже окончил обучение в Дрезденской артиллерийской школе, владел несколькими древними и современными языками, был глубоким знатоком истории искусств и за труд «Толкование многих военных русских старинных речений» был избран в члены Российской академии.Согласно еще одной легенде, после премьеры «Недоросля» Григорий Потемкин подошел к Фонвизину и сказал: «Умри теперь, Денис, или хоть больше ничего уже не пиши: имя твоё бессмертно будет по этой одной пьесе». Однако в момент премьеры пьесы Потемкина не было в Петербурге, да и особенной любовью к Фонвизину он не отличался. Выражение «Умри теперь…» по отношению к человеку, достигшему наивысшего успеха, имеет античные истоки.Прототипом Стародума отчасти послужил отец Фонвизина.Чин статского советника, до которого дослужился Денис Фонвизин, соответствует военному чину бригадира.За день до смерти Фонвизин привез Гавриилу Державину свою новую комедию «Выбор гувернёра» («Гофмейстер»). Ее текст дошел до нас неполностью.Существует так называемый «ранний Недоросль» – рукопись незавершённой пьесы. Ее долгое время приписывали Фонвизину и датировали серединой 1760-х году. Но современные исследователи полагают, что автором текста были неизвестный житель Твери и сочинял он его уже после выхода комедии Фонвизина.Во время обучения в Нежинской гимназии Николай Гоголь играл в гимназической постановке «Недоросля» роль Простаковой.В повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» не названный по имени Фонвизин присутствует во дворце Екатерины II. Он описан как «средних лет человек с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных».Сочинение Фонвизина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» без упоминания автора распространялось в составе старообрядческих рукописных сборников.Похоронен Денис Фонвизин на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.В 2016 году в московском метрополитене открылась станция Фонвизинская

Материалы о Денисе Фонвизине

Статья о Денисе Фонвизине в русской Википедии

Статья о Денисе Фонвизине в энциклопедии «Кругосвет»

Сочинения в электронной библиотеке Максима Мошкова

Денис Фонвизин в проекте «Хронос»