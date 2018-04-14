МЭР задержало трехлетний макропрогноз из-за майских указов

Министерство экономического развития России до сих пор не направило официальный трехлетний прогноз социально-экономического развития в Минфин РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников.

По словам собеседников издания, Минэкономразвития предоставил Минфину уточненный прогноз на текущий год, параметры прогноза на 2019-2021 годы ведомство еще дорабатывает. Однако основные вехи трехлетнего макропрогноза должны были быть представлены, в соответствии с графиком подготовки законов к проекту федерального бюджета, не позже 5 апреля, а в правкомиссию по бюджету — до 10 апреля.

Источники «Ведомостей» предположили, что чиновники ждут новых майских указов президента РФ Владимира Путина.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнивал прогнозы Минфина и Минэкономразвития с кинематографом. На расширенной коллегии Минэкономразвития он заявил, что Минфин показывает правительству «кино страшное», а Минэкономразвития — «кино оптимистическое».