Меркель одобрила атаку коалиции по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку авиаударов и бомбардировки сирийских объектов, хотя военные силы ФРГ не принимали в атаке участия.

«Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия», — цитирует Меркель AFP.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заверил, что страна не собирается присоединяться к нанесению ударов по Сирии. «В этом конфликте это не та роль, которую мы хотели бы играть при координации с нашими партнерами»,— приводит его слова издание Aktien Check.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ракетные удары по Сирии «были направлены на то, чтобы прекратить варварское использование химического оружия в Сирии и за ее пределами», и являются «напоминанием для всех, кто считает, что вправе безнаказанно применять химоружие».

По словам Мэй, которые приводит ТАСС, «британское правительство уверено в успехе» атаки, которая является «правильным и законным шагом» (кабмин принимал решение без консультаций с парламентом Великобритании).

Премьер Соединенного Королевства провела параллель между использованием химоружия в Сирии и отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Мэй считает, что оба примера демонстрируют «несогласие с нормами» недопущения применения химического оружия.

Ранее министерство обороны РФ подчеркнуло, что 71 из 103 выпущенных по сирийским целям крылатых ракет были нейтрализованы имеющимися в распоряжении Дамаска средствами противовоздушной обороны советского производства.

По предварительным данным, в результате атаки человеческих жертв нет, осколками снарядов ранены трое гражданских, материальный ущерб подсчитывается сирийской стороной.

Кроме ракет в атаке использовались «умные» бомбы, отметили в Генштабе ВС РФ.