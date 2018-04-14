Месяц до свадьбы: Меган Маркл все еще оформляет британскую визу

Меган Маркл

Приглашения на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл уже разосланы гостям, а вот юридические вопросы, связанные с законным пребыванием американской актрисы в Великобритании, пока не улажены. Чтобы завершить и это дело, Меган улетела в США. Накануне уикенда ее видели в Международном аэропорту О’Хара в Чикаго. Сообщается, что звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) пробудет в родной стране до воскресенья.

Меган выбрала для перелета черную одежду и бейсболку с надписью Chicago White Sox. Приземлившись в Чикаго, она отправилась в британский визовый центр, где провела десять минут. Через несколько дней ее виза должна быть готова.

Принц Гарри и Меган Маркл

Торжественная церемония бракосочетания экс-актрисы и британского принца, напомним, пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Влюбленные уже планируют свое первое путешествие в супружеском статусе: собираются провести время в одном из уединенных отелей в Намибии.