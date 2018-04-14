МИД Турции: атака на Сирию – проявление совести человечества

Анкара приветствует военную операцию в Сирии, проведенную США, Великобританией и Францией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Турции.

«Турция считает, что операция, проведенная сегодня утром Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией, является надлежащим ответом на химическую атаку, которая привела к гибели многих мирных жителей в Думе 7 апреля. Мы приветствуем эту операцию, которая стала проявлением совести человечества перед лицом атаки в Думе, в совершении которой в значительной степени подозревается режим», – сказано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил результаты авиаудара и поблагодарил Францию с Великобританией за сотрудничество.

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