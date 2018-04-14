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Михаил Пиотровский: мы будем биться за автономию музеев


Добавлено: 14 апр 2018 в 16:49,
Михаил Пиотровский: мы будем биться за автономию музеев
В Херсонесе обсудили предложения в Федеральный Закон "О культуре»

Мы будем биться за сохранение в «Законе о культуре» принципа автономности музеев и предоставление целого ряда привилегий, в том числе налоговых, пообещал президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, никто лучше самих музейщиков не знает, как должна функционировать эта отрасль.

Есть вещи, которые на улице нельзя, а в музее можно

Вопрос о подготовке предложений в «Закон о культуре»в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина рассматривался на расширенном заседании Президиума Совета музеев России, которое состоялось в Севастополе.Сам Пиотровский назвал это совещание экзотическим, имея в виду необыкновенные условия, в которых оно проходило — под открытым небом, в знаменитом Античном театре Херсонеса.

Места актеров на сцене заняли сам Пиотровский и его коллеги по Президиуму, а на трибунах расположились почти полторы сотни участников заседания, руководители музеев со всей России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Белгорода, Выборга, Елабуги, Костромы, Крыма, Мурома, Новосибирска, Новгорода, Оренбурга, Орла, Омска, Перми, Плеса, Пскова, Рыбинска, Твери, Тюмени, Челябинска, Ярославля и других городов.

«Это большой шанс, — сказал в своем докладе Пиотровский. -Мы должны сами находить рецепты решения существующих проблем, потому что когда это делают без нас и за нас,получается не в наших интересах и не в интересах нашей культуры. Сейчас у нас есть возможность изменить то довольно печальное положение, в котором находится наша культура».  Досье Союз музеев России -единственная в Российской Федерации организация, объединяющая музеи страны как общественные институты.Учрежден в ноябре 2001 года. Членами Союза музеев России являются более 400 музеев из 76 субъектов Российской Федерации.Союз музеев России — неизменный и активный участник общественного обсуждения всех законодательных и нормативно-правовых актов, так или иначе касающихся деятельности музеев в России.

«В последнее время у нас было довольно много проигрышей, — отметил президент Союза музеев России. — Потому что те, кто делает законы, сначала с нами советовались, а потом перестали. Например, закон о музейном фонде мы начинали делать вместе, а потом в какой-то момент нас «потеряли», и в итоге в этом законе нет положения о неприкосновенности коллекцийв той форме, в которой оносегодня нужно».

Не удовлетворяет Пиотровского и то, как сегодня регулируется ввоз и вывоз музейных коллекций. С одной стороны, слишком облегчена процедура вывоза частных коллекций. С другой — теперь музейщики вынуждены при ввозе коллекций платить таможенные сборы. «Если раньшемы получали в министерстведокумент о том, что коллекция является культурной ценностью и на этом основании освобождались от таможенных сборов, то теперь бюрократия «сократилась», министерство никаких документов не дает, а таможня не освобождает от таможенных сборов, потому что ей нужно какое-то независимое экспертное заключение. Кто будет давать такое экспертное заключение, если не министерство? Антиквары, скорее всего…» — иронично заметил директор Эрмитажа.

Действующее законодательство не учитывает того, что музеи — это особая территория, считает Пиотровский. «И есть вещи, которые на улице нельзя, а в музее можно. Ну, скажем, обнаженные скульптуры на улице, наверное, ставить не надо, а в музее можно. Это самый простой пример, а на самом деле их много», — говорит он.

Законы надо выполнять, но законы бывают плохие, и тогда их надо менять

«Мы профессионалы, а профессионалов нужно слушать, — убежден президент Союза музеев.- Потому что мы лучше всех знаем, как должно быть». Пример того, как голос профессионалов все-таки был услышан, — отклонение «Концепции развития музейного дела в РФ», разработаннойОО «Экокультура». Теперь над этим документом трудится рабочая группа Союза музеев России.

По мнению Пиотровского, в основе «Закона о культуре» должна лежать идея о том, что культура — это не услуга, а производство благ, результаты которогонельзя высчитать прямо сейчас, они будут видны только через много лет. При этом ученый также убежден, что критерии успешной работы должны быть не количественными, а качественными.

«У нас есть проблемы со стилем общения со средним уровнем работников бюрократического фронта, — рассказал президент Союза музеев России. — Не с министрами, не с заместителями, а с теми, кого один из журналистов, делавших со мной интервью, назвал «сержантами». Понятно, что на сержанте держится дисциплина в армии, но на сержанте держится и дедовщина тоже. Надо чтобы «сержанты» не употребляли в общении с музеями окриков, шантажа, не пытались с помощью бюрократии помешать важным делам. Если музеи будут ограничены в возможности принимать археологический материал, археологические раскопки кончатся. Если музеи будут все время ограничивать, шантажировать и не давать разрешений на вывоз вещей на выставки в России и за ее пределами, то и выставки кончатся».

О несовершенстве действующего законодательства в сфере культуры говорил на заседании и известный российский археолог, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. По его словам, сейчас археологи «сидят на пороховой бочке» -подготовлены поправки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», отменяющие обязательную археологическую экспертизу перед освоением земель- кроме тех территорий, которые будут признаны перспективными для археологических исследований. «У нас нет ни одного квадратного километра, который не был бы перспективен для археологических исследований, мы не знаем заранее, что там находится, для этого и проводитсяархеологическая разведка», — объяснил Ковалев.

«Сейчас в Государственную Думу вносится почти на танках закон, который должен отменить археологическую экспертизу участков перед строительством, что погубит большое количество памятников», — в свою очередь отметил Пиотровский.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание Ковалев, касается подводного наследия. По его словам, в конце мая в Крыму пройдет специальная конференция по этому вопросу, на которой будут обсуждатьсяконкретныепоправки в законодательство, которые позволят защитить объекты подводного культурного наследия от разграбления.


«Нынешнее законодательство не рассматривает культуру как что-то важное и интересное, мы должны это изменить. В этом главная цель поручения президента России, которое было дано Совету по культуре и искусству на специальном заседании, когда президент сказал: законы надо выполнять, но законы бывают плохие, и тогда их надо менять. Вот мы и постараемся это сделать», — сказал Пиотровский.

Южный берег Крыма станет объектом Всемирного культурного наследия

«Фонд имени Дмитрия Сергеевича Лихачева совместно с Государственным Эрмитажем и при поддержке Фонда президентских грантов приступил к реализации новой долгосрочной программы:«Южный берег Крыма -территория всемирного наследия», — рассказала на совещании археолог, заместитель генерального директора, главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.

Южный берег Крыма, или как его иногда сокращенно называют на полуострове, ЮБК — это уникальный объект, сочетающий в себе памятники археологии, архитектуры, истории и культуры разных народов. Крымские горы, почти вплотную подходящие к берегу моря, создают неповторимый ландшафт. Узка полоса суши между горами и берегом представляет собой ряд дворцов, дворянских особняков и специально обустроенных курортов, возведенных в различных исторических стилях XIX и XX века.Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Юсуповский дворцы, Дюльбер, Харакс, Ласточкино гнездо… Этот список можно продолжать и продолжать.

Справка По итогам заседания Совета при Президенте по культуре и искусству, состоявшегося 21 декабря 2017 года, Владимир Путин дал поручение своей Администрациисовместно с Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству разработать и принять в срок до 1 июля 2018 года федеральные законы «О культуре» и «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О культуре». К 1917 году на ЮБК насчитывалось несколько сот имений, в том числе  восемь дворцов Романовых. Дворцы и особняки окружали субтропические парки и сады, прекрасно вписанные в горно-береговой ландшафт. На ЮБК богатейшее археологическое наследие — там обнаружены следы легендарных тавров, многочисленные памятники, связанные с распространением в Тавриде христианства, с ЮБК связана жизнь знаменитых поэтов и писателей — Пушкина, Грибоедова, Толстого, Чехова и многих других. В дореволюционныегоды Ливадийский дворец на летние месяцы становился центром государственной власти Российской империи. В 1920 году из Крыма эмигрировала Белая армия. В начале 1945 года на Ялтинской конференции был определен послевоенный порядок в Европе. «Все вместе это является основой для признания Южного берега Крыма комплексным объектом всемирного наследия», — считает Адаксина.

Злоключения «скифского золота» многому научили российские музеи

В течение 2018 года эксперты из Москвы, Петербурга и Крыма исследуют культурный ландшафт Южнобережья, чтобы определить, имеет ли он признаки объекта Всемирного наследия. Петербургский фотограф, сотрудник Эрмитажа Юрий Молодковец и его американо-французскаяколлегаБриджитЛакомб создадут фотовыставку о памятниках ЮБК. В конце года итоги первого этапапрограммы будут представлены на международной конференции.

Союз музеев России принял решение присоединиться к этому проекту. «Мы хотим изучить Южный берег Крыма с точки зрения тех критериев, которые предъявляются к объектам Всемирного культурного наследия», — рассказал Михаил Пиотровский.

При этом пока, правда, в силу политических причин речь не идет о том, чтобы прямо сейчас или даже к концу года официально включить ЮБК в этот список. Для этого понадобится изменение политической ситуации — прежде всего, признание международным сообществом российского статуса Крыма.

Не могла не зайти речь в Античном театре Херсонеса и об арестованном судом Амстердама скифском золоте, часть которого, кстати, была взята как раз из коллекции Херсонесского заповедника.

Правда, Пиотровский возражает против самого этого термина — «скифское золото». «Пока мы будем называть коллекцию скифским золотом, мы ничего не решим, потому что там никаких скифов нет и золота там совсем немного. Принципиальный вопрос в другом — что священные вещи из музеев, найденные на этом месте, вывезены. Мы все время переводим вопросы культуры и искусства в имущество, деньги. Тогда это решается по-другому. А эти вещи, найденные в этой земле, хранящиеся в музее, это символы сознания людей, которые тут живут, и должны возвращаться», — отметил ученый.

По словам Пиотровского, эта история многому научила российские музеи. «Мы очень много работаем над системой гарантий, которые должны быть и у государства, и у музея, гарантий того, что к ним все вернется, а не так как было в этом случае».

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Добавлено: 14 апр 2018 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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