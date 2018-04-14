Минобороны РФ не заметило участия Франции в ударах по Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало предварительные данные о ночном ракетном обстреле сирийских объектов ракетами, выпущенными с судов и самолетов ВМФ и ВВС США и Великобритании. Франция, исходя из сообщения российского силового ведомства, в атаке не участвовала — хотя ее минобороны заявляет обратное.

«Российские силы ПВО были переведены в боевой режим работы истребительная авиация России осуществляет дежурство в воздухе, ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила», — говорится в заявлении министерства обороны РФ.

При этом российские ПВО на сирийских авиабазах Хмеймим и Тартус выявили все пуски ракет с морских и воздушных носителей США и Британии. Генштаб России заявил, что страны Запада выпустили в сторону Сирии 103 ракеты, в том числе ракеты морского базирования «Томагавк», передает радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, коалиция применяла управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов B-1B.

«Самолеты F-15, F-16 применили ракеты воздух-земля, самолетами «Торнадо» британских ВВС выпущено восемь ракет Scalp EG. Сирийскими средствами ПВО, основу которых составляют комплексы противовоздушной обороны советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения», — сообщил на брифинге первый замначальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, перехвачена 71 крылатая ракета из 103.

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО — С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных российскими специалистами», — заявил Рудской.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения и сирийских военных в результате удара США и Британии по Сирии нет, пострадали три человека, получившие осколочные ранения.