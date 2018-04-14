Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химатаки в САР

Специалисты ОЗХО прибыли в столицу САР для расследования предполагаемой химатаки в городе Дума.

Об этом сообщили в Организации по запрещению химического оружия. Работа специалистов ОЗХО будет продолжаться не смотря на удар США, Британии и Франции по объектам на территории САР.

Ранее ОЗХО заявила о тесном сотрудничестве с департаментом ООН по вопросам безопасности для защиты группы.

Ряд западных стран обвинил сирийское правительство в якобы использовании химоружия против мирных жителей. Обвинения базировались на фото- и видеоматериалах из соцсетей, авторами которых является организация «Белые каски», которую российские власти считают «пособниками террористов».

Не смотря на то, что ОЗХО еще не сообщила результаты расследования, США совместно с Британией и Францией решили нанести массированный удар по САР 14 апреля.