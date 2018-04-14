МО РФ: ПВО Сирии сбила большинство ракет США 

Российское министерство обороны сообщило, что большинство ракет, запущенных американской стороной в Средиземном море, не достигло сирийской территории. Противовоздушная оборона Сирии сбивала их на подлете к целям.

В ведомстве уточнили, что Соединенные Штаты запустили больше 100 ракет. Удары наносились, в частности, с американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности B-1B.

Лидер США Дональд Трамп распорядился нанести удар по целям в Сирии, якобы «связанным с химоружием». В ночь на 14 апреля американские военные совместно с французскими и британскими ВС начали операцию.

Ранее российское министерство обороны заявило, что химическая атака не что иное, как фальсификация, которая может быть выгодна британской стороне.