Каждая мудрая женщина должна знать, как удержать мужика. А если рядом никого нет, или человек не отвечает взаимностью? Что делать тогда? Мне интересно, стоит ли делать приворот или «Насильно мил не будешь»? Какие должны быть обстоятельства, чтобы приворожит мужчину/женщину который вас не любит? Напишите ваше мнение в комментариях. Приворот — магическое воздействие (любовная магия) на человека с целью возникновения у него эмоционального и физического влечения к другому человеку.
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Новости » Шоу-бизнес » Никите Турчину интересно мнение подписчиков о привороте
Никите Турчину интересно мнение подписчиков о привороте
Добавлено: 14 апр 2018 в 12:17, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 14 апр 2018 в 12:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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