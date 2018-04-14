Никите Турчину интересно мнение подписчиков о привороте

Каждая мудрая женщина должна знать, как удержать мужика. А если рядом никого нет, или человек не отвечает взаимностью? Что делать тогда? Мне интересно, стоит ли делать приворот или «Насильно мил не будешь»? Какие должны быть обстоятельства, чтобы приворожит мужчину/женщину который вас не любит? Напишите ваше мнение в комментариях. Приворот — магическое воздействие (любовная магия) на человека с целью возникновения у него эмоционального и физического влечения к другому человеку.