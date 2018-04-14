Новый тренер сборной РФ по хоккею вызвал 17 игроков

Возглавивший российскую хоккейную сборную после ухода Олега Знарка Илья Воробьев вызвал в команду 17 игроков, которые в этом сезоне уже закончили выступать в НХЛ и КХЛ. Двум из них — Владиславу Наместникову и Александру Радулову — предстоит пройти медицинское обследование, сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

У Александра Радулова был конфликт с предыдущим главным тренером Олегом Знарком. Нападающий из-за этого отказался выступать на ЧМ-2018 по хоккею в Дании, который пройдет с 4 по 20 мая, но после прихода Воробьева согласился возобновить переговоры. Решение о его участии в подготовке к чемпионату будет принято по итогам медобследования.

В сборную также приглашены защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все — СКА), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все — СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).

В заявлении пресс-службы ФХР говорится, что опытные игроки, принимавшие участие в Олимпийских играх, не получили вызов в сборную осознанно: «Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить на третьем этапе Евротура более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную».

Игроков СКА Илью Ковальчука и Вячеслава Войнова не вызвали, потому что они, как пишет «Спорт-Экспресс», заняты поисками клубов в НХЛ. Причем для Ковальчука этот контракт может стать последним, а Войнов, вернувшийся в РФ после обвинения американским судом в домашнем насилии, ведет переговоры о возобновлении спортивной карьеры в Штатах.

Предполагается, что вызванные новым тренером хоккеисты выступят в третьем этапе Евротура, Чешских хоккейных играх — 19 апреля сыграют со шведами в Ярославле, а 21 и 22 апреля в Пардубице с финнами и чехами соответственно.