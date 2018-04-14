Обнародован доклад Франции с рассекреченными данными спецслужб по инциденту в сирийской Думе

Министерство обороны Франции обнародовало доклад с рассекреченными данными спецслужб о предполагаемой химической атаке в пригороде Дамаска.

В докладе утверждается:

Спецслужбы Франции изучили показания очевидцев, видео и фотофакты, которые были представлены на специальных сайтах, СМИ и соцсетях после применения химического оружия в Думе. А также изучены материалы, полученные спецслужбами, отмечается в докладе, сообщает RT.

«Анализ видео и фотографий, запечатлевших жертв химической атаки, позволяют с высокой степенью уверенности заключить, что большая часть из них не сфабрикована», — говорится в докладе.

В документе утверждается, что власти Сирии еще с 2013 года ведут подпольную программу по химоружию.