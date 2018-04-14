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» » Ольга Жарикова назвала причины расставания с Сашей Гобозовым

Ольга Жарикова назвала причины расставания с Сашей Гобозовым


Добавлено: 14 апр 2018 в 10:35, Категория: Шоу-бизнес
Ольга Жарикова назвала причины расставания с Сашей Гобозовым
Приветули, ребятули! Ну что ж, новости. конечно, не очень... Мы с Сашей расстались! Прощать сейчас я его не намерена. Есть несколько причин, чтобы я его не прощала. Это то, что он много времени проводит с Алианой, и считает, что в этом ничего плохого нет. И ещё одна причина, это то, что он оскорбляет и посылает, в моих отношениях это не допустимо. И пока Саша это не поймёт, вместе мы не будем! Я допускаю тот момент, что мы можем сойтись, но, если он ещё раз пошлёт меня на три буквы или оскорбит, это будет уже точно точка.

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Добавлено: 14 апр 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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