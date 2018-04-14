Ольга Жарикова назвала причины расставания с Сашей Гобозовым

Приветули, ребятули! Ну что ж, новости. конечно, не очень... Мы с Сашей расстались! Прощать сейчас я его не намерена. Есть несколько причин, чтобы я его не прощала. Это то, что он много времени проводит с Алианой, и считает, что в этом ничего плохого нет. И ещё одна причина, это то, что он оскорбляет и посылает, в моих отношениях это не допустимо. И пока Саша это не поймёт, вместе мы не будем! Я допускаю тот момент, что мы можем сойтись, но, если он ещё раз пошлёт меня на три буквы или оскорбит, это будет уже точно точка.