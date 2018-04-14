Олимпийская сборная России победила норвежцев в матче Еврочелленджа

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хоккеисты олимпийской сборной России (ближайший резерв первой сборной) нанесли поражение команде Норвегии в матче Еврочелленджа, который является этапом подготовки к чемпионату мира-2018.

Субботняя игра, прошедшая в норвежском Йёвике, завершилась победой россиян со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Александр Дергачев (26-я минута) и Александр Елесин (38).

Второй матч соперники проведут в воскресенье.

Сборная России с начала апреля ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.