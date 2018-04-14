Онкологи объяснили, как самостоятельно распознать рак

Онкологи отмечают, что чем раньше будет диагностирован рак, тем больше шансов у их пациента выздороветь.

Так, медики заявляют, чо ждать первых признаков рака может быть небезопасно, поэтому они предлагают в качестве профилактики пройти следующие виды диагностики:

— цитологическое исследование цервикального соскоба — позволяет выявить онкологический недуг в области половых органов;

— маммография — определяет состояние молочных желез и своевременно помогает распознать опухоль в груди;

— флюорография показана и мужчинам и женщинам один раз в год — с ее помощью можно увидеть злокачественную опухоль в легких;

— колоноскопия и фиброгастроскопия позволяют изучить состояние желудка и кишечника, а также выявить рак этих органов на ранней стадии;

— генетическое тестирование — проводится в том случае, если в роду уже были случаи онкологических заболеваний;

— онкологические маркеры — применяется онкологами больше, как метод определения эффективности лечения рака, а не способ определения заболевания, потому как онко-маркеры могут быть выявлены у курильщиков и при доброкачественных заболеваниях, не имеющих отношения к онкологии.

При этом и сам человек тоже может понять, что с ним что-то не так, например, такие симптомы должны заставить его пройти обследование:

— резкая потеря веса;

— повышенная утомляемость;

— частые приступы головной боли и головокружения;

— диарея;

— нарушение пищеварения;

— сонливость;

— повышенная температура тела в районе 37–37,5 градусов по Цельсию, наблюдающаяся дольше одной недели.

Если у вас присутствует хотя бы часть этих симптомов, не откладывая, идите к врачу.