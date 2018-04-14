Онкологи объяснили, как самостоятельно распознать рак

Онкологи отмечают, что чем раньше будет диагностирован рак, тем больше шансов у их пациента выздороветь.
Так, медики заявляют, чо ждать первых признаков рака может быть небезопасно, поэтому они предлагают в качестве профилактики пройти следующие виды диагностики:
— цитологическое исследование цервикального соскоба — позволяет выявить онкологический недуг в области половых органов;
— маммография — определяет состояние молочных желез и своевременно помогает распознать опухоль в груди;
— флюорография показана и мужчинам и женщинам один раз в год — с ее помощью можно увидеть злокачественную опухоль в легких;
— колоноскопия и фиброгастроскопия позволяют изучить состояние желудка и кишечника, а также выявить рак этих органов на ранней стадии;
— генетическое тестирование — проводится в том случае, если в роду уже были случаи онкологических заболеваний;
— онкологические маркеры — применяется онкологами больше, как метод определения эффективности лечения рака, а не способ определения заболевания, потому как онко-маркеры могут быть выявлены у курильщиков и при доброкачественных заболеваниях, не имеющих отношения к онкологии.
При этом и сам человек тоже может понять, что с ним что-то не так, например, такие симптомы должны заставить его пройти обследование:
— резкая потеря веса;
— повышенная утомляемость;
— частые приступы головной боли и головокружения;
— диарея;
— нарушение пищеварения;
— сонливость;
— повышенная температура тела в районе 37–37,5 градусов по Цельсию, наблюдающаяся дольше одной недели.
Если у вас присутствует хотя бы часть этих симптомов, не откладывая, идите к врачу.