Опубликованы кадры: Французские истребители летят бомбить Сирию (ВИДЕО)

Елисейский дворец (администрация президента Франции) продемонстрировал общественности вылет истребителей Мираж, которые ночью 14 апреля нанесли удары по объектам на территории Сирии.

«Взлёт (самолётов) вооруженных сил Франции этой ночью, которые (выступили) против нелегального химического арсенала сирийского режима», — гласит подпись к видео.

На кадрах несколько истребителей Мираж рулят по взлётной полосе, позже один из них идёт на взлёт.

Определить по видео, с какой именно базы вылетали самолёты, не представляется возможным.

Напомним, ранее во французских СМИ проходила информация, что Париж планирует задействовать для операции истребители с базы Сен-Дизье, которая находится на территории Франции, в департаменте Верхняя Марна.