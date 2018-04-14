От ракетных ударов по Сирии пострадали трое местных жителей

Как минимум трое мирных жителей Сирии пострадали от осколков ракеты, выпущенной США и их союзниками Великобританией и Францией по складу сирийской армии рядом с Хомсом, передает корреспондент агентства SANA.

«Удар трех стран по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс», — сообщает РИА Новости. 14 апреля президент США Дональд Трамп после нескольких дней размышлений дал добро на ракетные удары по сирийским правительственным объектам совместно с британскими и французскими военными.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ни одна из выпущенных союзниками ракет не была направлена на зону ответственности российских ПВО на военных авиабазах в Тартусе и Хмеймиме. В Пентагоне заверили, что целей было всего три — исследовательский центр в Барзе (Дамаск), склад с химическим оружием в западной части Хомса и еще один объект рядом.

Ракета, направленная на исследовательский центр, была сбита сирийскими средствами противовоздушной обороны. SANA утверждает, что сообщения западных СМИ о пораженных ракетами сирийских объектах не соответствуют действительности, так как «преувеличены», поскольку ПРО Сирии сработала успешно.

В министерстве обороны РФ уточнили, что для отражения ракетного удара сирийцы использовали «средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат"», которые «были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», передает ТАСС.

По данным ведомства, были перехвачены и сбиты «значительная часть» выпущенных коалицией крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» (в общей сложности их количество превысило 100).

Reuters со ссылкой на свои источники добавляет, что сирийские власти успели эвакуировать атакованные объекты еще за несколько дней до обстрела, последовав совету РФ. Однако командующий Объединенным комитетом штабов США Джозеф Данфорд утверждает, что Москва не могла знать о готовящихся ударах по целях в Сирии и местоположении этих целей.