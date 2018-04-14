Ответ агрессору: Кадры перехвата ракет Коалиции США, нацеленных на Дамаск (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликованы первые кадры перехвата ракет Коалиции США, нацеленных на Дамаск.

Известно, что ПВО Сирии сбило не менее 15 ракет западных агрессоров.

Атака западной коалиции началась в 04.00 по московскому времени: французские, британские и американские военные силы нанесли удары по целям в САР.

Менее чем через час Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что операция завешена и США не планируют проводить дополнительные удары по объектам Сирийской армии.

На фото ниже показаны остатки одной из сбитых ракет.