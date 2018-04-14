ОЗХО не включила в отчет по «делу Скрипаля» швейцарскую экспертизу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в итоговом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не учитываются выводы, сделанные швейцарскими экспертами, которые также изучали материалы дела.

Сотрудники лаборатории в городе Шпиц, проанализировав клиническую картину отравления, установили, что против Скрипаля могло быть использовано разработанное в Великобритании и США вещество BZ, передает РБК.

«В пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», — уточнил глава МИД РФ Лавров.

Министр подчеркнул, что «в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось», тогда как армии США и Великобритании имели BZ на вооружении.

«Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов лаборатории города Шпиц, была опущена в итоговом документе», — констатировал Лавров.