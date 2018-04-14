Пентагон опроверг перехват своих ракет сирийцами

Пентагон объявил состоявшуюся атаку коалиции в составе США, Великобритании и Франции по сирийским целям успешной: якобы все выпущенные ракеты попали в цель, и ни одну из них не перехватили средства ПВО, имеющиеся в распоряжении властей Сирии.

«Мы были очень точны и пропорциональны. Но в то же время это был тяжелый удар», — цитирует Associated Press главу министерства обороны США Джеймса Мэттиса.

Ранее в своем Twitter об успехе ночного авиаудара заявил президент США Дональд Трамп, прокомментировав атаку словами «миссия выполнена».

«Прошлой ночью были великолепно проведены удары. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их войск. Лучшего результата быть не могло. Миссия выполнена!» — написал американский лидер, похвалив военных, которых назвал «бравыми».

«Скоро, после того как мы потратим на них миллиарды одобренных долларов, они станут лучшей армией, которую наша страна когда-либо имела», — заверил политик.

Минобороны РФ заявило, что из 103 выпущенных коалицией ракет 71 была перехвачена средствами сирийской ПВО, предоставленными Дамаску Москвой.