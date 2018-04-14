Перт Порошенко обратился к Владимиру Путину на «ты»

Ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины лежит на президенте России Владимире Путине, уверен украинский президент Петр Порошенко.Говоря в интервью украинским телеканалам о международных миротворцах ООН в зоне конфликта в Донбассе, Порошенко отметил, что еще полтора-два года назад «мир слышать не хотел о миротворцах», аргументируя такую позицию «большими затратами на обеспечение работы миссии» и «отсутствием желания помочь Украине» вернуть территории под контроль.«На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал украинский президент.Он уверен, что его российский коллега может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе: «Ты очень легко это можешь сделать — это неприменение права вето [в Совете Безопасности ООН]. Больше от тебя никто ничего не требует».Также Порошенко сообщил, что о желании принять участие в миротворческой миссии в Донбассе заявили уже более 40 стран, среди которых Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства «Большой семерки», сообщает Лента.ру.Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос на голосование Совбеза ООН «как только Россия примет позицию всего мира». «Многие члены Совета Безопасности готовы поддержать согласованный проект», — констатировал он.В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные миротворцы в Донбассе не смогут появиться без воли Владимира Путина. Причем Москва должна согласиться на размещение иностранных военнослужащих на всей территории, неподконтрольной Киеву.