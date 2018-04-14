Первые кадры: ПВО отражает удары Коалиции США по Сирии (ВИДЕО)

Силы противовоздушная обороны отражают удары по Дамаску и другим городам, которые атакуют ракетами военные США, Франции и Великобритании.

Первый удар пришёлся по окрестностям Дамаска. В настоящее время сирийские ПВО сбивают американские крылатые ракеты «Томагавк».

Также ракетные удары были нанесены по военной базе «Аль-Хальхаль» в Сувейде, исследовательским центам в Масиафе и Джамрае, и по штаб-квартире «Хезболлы» в аль-Кусейре. Также появляется информация об атаках военных баз в провинциях Хама и Дераа, кроме того под огнём штаб Республиканской гвардии в Алеппо.

В нападении на Сирию принимают участие бомбардировщики B-1, передаёт телеканал FOX News.

«ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии», — передаёт агентство SANA.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ нанести удар по Сирии.