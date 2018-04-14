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» » Получили обратный эффект: Башар Асад прокомментировал удары по Сирии

Получили обратный эффект: Башар Асад прокомментировал удары по Сирии


Добавлено: 14 апр 2018 в 15:07, Категория: Общество
Получили обратный эффект: Башар Асад прокомментировал удары по Сирии

Глава Сирийской арабской республики Башар Асад прокомментировал военную агрессию Вашингтона, Парижа и Лондона в отношении своей страны.

Во время телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани Асад заявил, что ракетный удар по сирийской территории еще больше усилил решимость народа в борьбе с терроризмом.

Слова сирийского лидера подтверждает тот факт, что сразу же после окончания бомбардировки в Дамаске прошёл стихийный митинг, на котором митингующие выразили поддержку президенту и политике, проводимой сирийским правительством. Сирийцы осудили агрессию США и их союзников.

Асад в разговоре с Роухани также подчеркнул, что военное нападение на Сирию произошло из-за понимания об утрате контроля колониальными державами, которые поддерживают терроризм, сообщает ТАСС.


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Добавлено: 14 апр 2018 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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