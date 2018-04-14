«Поможем населению Сирии», — Мэй ответила на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии

Премьер Британии Тереза Мэй, выступая утром 14 апреля на пресс-конференции по итогам ночной атаки на Сирию, ушла от прямого ответа на вопрос о том, продолжит ли Лондон наносить ракетные удары по суверенному государству.

Западный политик, нарушивший основополагающие принципы международного права, начала цинично рассуждать о дипломатии и «помощи народу Сирии».

«Дипломатические усилия, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Сирии, будут продолжены, в том числе через ООН», — заявила Мэй, добавив, что Лондон рассчитывает «положить конец конфликту в САР и помочь населению Сирии».

«По обоим направлениям Великобритания будет активно работать», — пояснила она, не уточнив, продолжат ли участие в этой «работе» крылатые ракеты.